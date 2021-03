Jovem de 18 anos é assassinado a tiros na região

O jovem Gabriel Eduardo Barbosa, 18 anos, foi assassinado a tiros na tarde deste domingo (21), em Araçatuba (SP). O crime ocorreu na Rua dos Fundadores, perto do cruzamento com a Rua Joana Favarin Jorge, no residencial Vista Verde.

Ainda não se sabe a motivação do homicídio. Moradores contaram à polícia que ouviram alguns disparos e que encontraram a vítima caída e sangrando no meio da rua.

Gabriel chegou a ser socorrido pela equipe de resgate do Samu, mas não resistiu.

A Polícia Militar preserva o local do crime para perícia do IC (Instituto de Criminalística). A ocorrência está em andamento e o RP10 apura o caso. Outras informações poderão ser publicadas a qualquer momento.

Denúncia

Informações sobre envolvidos no crime podem ser passadas à polícia por meio dos telefones 190 e 197. O denunciante não precisa se identificar.

RP10