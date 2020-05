Jota e Guilherme fazem live solidária neste sábado, dia 9 de maio

Apresentação pelo canal da dupla no Youtube será na véspera do Dia das Mães, a partir das 18h, abrindo a temporada de lives do final de semana.

A dupla Jota & Guilherme fará neste sábado, dia 9 de maio, a partir das 18h, uma Live solidária de quarentena no canal oficial dos sertanejos no Youtube. A realização é do Circuito Brahma Live, Violashow, Ethernize, Mazola Automóveis e N4 Telecom.

A apresentação, que segue tendência de cantores de todos os gêneros musicais espalhados pelo mundo afora, foi batizada de “Nosso Esquenta”, por abrir a temporada de lives do final de semana, em comemoração ao Dia das Mães. Entre as apresentações sertanejas já agendadas estão: Marília Mendonça no mesmo dia, às 20h. No domingo, dia 10, será a vez de Marcos Paulo & Marcelo, às 12h30, Daniel, às 15h, Zé Felipe & Leonardo, às 17h, e João Neto & Frederico, às 18h.

Jota afirma que foi uma surpresa o convite feito pelo Circuito Brahma Live e pelo Violashow. Segundo ele, a apresentação será transmitida direto do Playmix Stúdio, em São José do Rio Preto (SP), por meio da N4 Telecom, com as principais músicas da dupla e seguindo as orientações da OMS e da Ambev, patrocinadora da live. O Playmix Stúdio é conhecido nacionalmente por conta de gravações de projetos para duplas renomadas do universo sertanejo como João Bosco & Vinícius, Matogrosso & Mathias e Fiduma & Jeca.

“O objetivo principal da live é promover e incentivar a solidariedade, com arrecadação desde alimentos, produtos de limpeza e higiene pessoal, até máscaras para entidades e hospital que necessitam. Além de música boa para entreter as pessoas durante essa quarentena”, afirma Jota.

Donos dos hits “Fogos de Artifícios” e “Um Passo de Cada Vez”, Jota e Guilherme afirmam que as doações em dinheiro serão revertidas em cestas básicas, doadas para instituições do município de onde for realizada a doação. Vale ressaltar que as doações realizadas antes da live serão divulgadas também durante a apresentação no dia 9 de maio. Quem participar também pode direcionar para qual entidade quer destinar a doação.

A dupla sertaneja participou, recentemente, da estreia do programa “Topzera”, exibido em canal aberto pela Rede TV! O “Topzera” é um dos canais da Peanuts, no Youtube, que reúne um acervo de músicas e playlists exclusivas dos principais artistas do cenário sertanejo. A apresentação, tanto na plataforma digital quanto na televisão, é da ex-BBB campeã da edição de 2017, Emilly Araújo.

A história da dupla João Pedro Faria, conhecido como Jota, e Guilherme Simões teve início com a extinta Banda Nô. Durante cinco anos, os amigos de infância viajaram por cidades dos estados de São Paulo, Paraná e Minas Gerais conquistando bagagem musical e sonhando com a possibilidade de um dia tirar do papel o projeto chamado “Jota e Guilherme”.

Foi então que, juntos, em 2017, gravaram o primeiro DVD “Um Passo de Cada Vez”. O DVD contou com a participação do cantor Gustavo Mioto, na música que dá nome ao trabalho. Outra participação neste primeiro álbum foi a do cantor Théo (cantor e parceiro de composição da dupla) na canção “Muy Loka’. Os sertanejos Fiduma & Jeca também participaram do projeto com a música “Amor de Gaiola”.

Com repertório eclético, os shows da dupla de Olímpia (SP), possuem um setlist que agrada todas as gerações, incluindo clássicos sertanejos e músicas autorais.

As principais canções dos sertanejos estão disponíveis no canal oficial da dupla no Youtube, além dos aplicativos de músicas como Spotify, Deezer, iTunes, entre outros. A live solidária será produzida por Danilo Wiziack, Rafael Nascimento e pela Agência Teodora Relações Públicas, sob a supervisão da relações públicas Carla Jorge e do jornalista Luciano Moura.

SERVIÇO: