Thermas recebeu mais de 40 mil foliões durante o Carnaval em Olímpia

Nem só de bloquinho e desfiles de escolas de samba vive o Carnaval. Cerca de 40 mil pessoas escolheram o Thermas dos Laranjais, em Olímpia, para se divertir entre os dias 10 e 13 de fevereiro.

Com uma programação diferenciada, o parque aquático mais visitado da América Latina e um dos mais visitados do mundo garantiu a diversão para todos os públicos.



“Foram quatro dias de muito sol, calor e muita diversão. Como sempre, oferecemos opções para toda a família e para pessoas de várias idades. Com atrações para aqueles que preferem relaxar e também para quem busca adrenalina”, afirmou o presidente do Thermas, o arquiteto Jorge Noronha.



A programação de Carnaval do Thermas contou com banho de espuma, aulas de hidroterapia, animação dos Aqualokos para a criançada e muito samba raiz com o grupo Kassununga.



Sobre o Thermas dos Laranjais



Localizado na Estância Turística de Olímpia, no interior de São Paulo, o Thermas dos Laranjais é o parque aquático mais visitado da América Latina e o primeiro do Brasil a aderir aos princípios do Pacto Global e aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU. São mais de 60 atrações para todas as idades, com diversos complexos de toboáguas, montanha-russa aquática, duas praias artificiais, piscinas de surfe, sonolência e ressurgência, rio de correnteza, área kids e parque infantil, entre outras, abastecidas por águas quentes naturais. Principal responsável pelo desenvolvimento do turismo na região, o parque, inaugurado em 1987, funciona os 365 dias do ano e emprega mais de 500 colaboradores diretos.



