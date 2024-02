Corpos de mulheres vítimas de acidente em Ibirá são enterrados em Catanduva

Os corpos de duas mulheres vítimas de um grave acidente na noite da última segunda-feira, (12), na rodovia Ângelo Motta, em Ibirá (SP), estão sendo enterrados em Catanduva (SP).

Segundo informações apuradas pela reportagem, o corpo de Nicole Eduarda Rodrigues da Silva, de 20 anos, foi enterrado às 17h de ontem, em um dos cemitérios da cidade. Já o corpo de Rosana Ferreira Dourado, de 53 anos, está sendo velado desde às 8h desta quarta (14), no cemitério Nossa Senhora do Carmo e deverá ser enterrado às 16h, em outro cemitério da cidade.

Nicole e Rosana e outras quatro pessoas seguiam pela rodovia, sentido Termas de Ibirá, quando, ainda por motivos a serem apurados, o motorista, de 35 anos, teria perdido o controle da direção e capotado um Honda Civic. As duas mulheres morreram na hora. Um jovem 23 e outro de 25 anos sofreram ferimentos leves e foram socorridos para o Pronto Socorro de Cedral. Outra mulher, de 32 anos, foi socorrida para um hospital de Catanduva (SP) com ferimentos graves.

O motorista do veículo recusou o teste do bafômetro e foi multado. As causas do acidente deverão ser investigadas. Gazeta do Interior