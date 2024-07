Jorge Macaé brilha na Eucalipto Ride 2024

Atleta representou Votuporanga durante na prova de 40 km e conquistou o 4º lugar na categoria 60+.

O atleta votuporanguense Jorge Gomes, conhecido como Macaé, pedalou forte e conquistou o 4º lugar na categoria 60+ da Eucalipto Ride 2024, disputada em Três Lagoas/MS, no último domingo (14.jul).

Conforme o Diário de Votuporanga, o evento, que ocorreu no Hotel Fazenda Park das Águas, agitou atletas de diversos locais do Brasil com provas emocionantes de Mountain Bike (MTB) e Trail Running em diferentes categorias e níveis de experiência.

Representando Votuporanga, Macaé encarou a missão de superar os 40 km da categoria Sport do evento: “Um percurso muito pesado, cheio de desafios, mas chegamos”, afirmou.