Só cumprindo tabela, Fefecê perde para o Tupã fora de casa

Já eliminado do Campeonato Paulista da Segunda Divisão 2024, o Fernandópolis jogou apenas para cumprir tabela neste sábado,15, diante do Tupã, na casa do adversário.

A equipe sofreu mais uma derrota na competição, por 2 a 0, gols de Marcelo, aos 31 minutos do primeiro tempo, e Gabriel Siqueira, aos 46 do segundo.

Com o resultado, o Fefecê permanece na lanterna do grupo 1, com apenas um ponto ganho.Já o Tupã é o líder, com 19.

A Águia se despede da competição no próximo sábado, 22, quando recebe o Olímpia, a partir das 15h.