Delegação participará com mais de 200 pessoas, entre atletas e comissão; competições começam na segunda-feira (3/7) e segue até o dia 12 de julho

Após dois anos sendo realizado de maneira diferente por conta da pandemia, em 2023, os Jogos Regionais voltam a ser disputados em cidades sedes nas oito regiões administrativas do Estado de São Paulo. Na segunda-feira (3/7), começam as competições da 6ª Região, que terá como sede a cidade de São José do Rio Preto, reunindo também municípios do entorno de Votuporanga, Fernandópolis e Araçatuba.

Votuporanga será representada por mais de 200 pessoas, entre atletas e comissão, em 16 modalidades: Atletismo masculino e feminino, Basquete masculino, Biribol masculino, Bocha masculino, Capoeira masculino e feminino, Ciclismo masculino e feminino, Futebol masculino e feminino, Futsal masculino, Ginástica Rítmica feminino, Judô masculino, Karatê masculino, Malha, Natação masculino e feminino, Tênis masculino, Tênis de Mesa masculino e feminino e Voleibol.

As equipes votuporanguenses de Basquete, Capoeira, Futebol, Natação e Malha serão as primeiras a participarem da competição. “Temos chances de medalhas em várias modalidades e nossos atletas se prepararam para esse momento. Estamos otimistas”, disse o secretário de Esportes e Lazer, Marcello Arenas Stringari.