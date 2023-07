Jogos Regionais 2023: Votuporanga termina em quarto lugar com 120 pontos

Município avançou nos últimos dias da competição, ganhando novas medalhas, e subiu da quinta para a quarta posição

Votuporanga encerrou os Jogos Regionais 2023 em quarto lugar, com 120 pontos, atrás de Rio Preto (333), Araçatuba (250) e Catanduva (144). Até segunda-feira a cidade estava na quinta posição, mas, com a conquista de novas medalhas nos últimos dias de disputa, fechou a competição entre as quatro melhores. Os Jogos Regionais envolveram 40 municípios, tendo aproximadamente 3.500 pessoas envolvidas ao longo do evento.

O vôlei masculino do técnico Marcinho Fukuiama foi a última participação votuporanguense na competição, encerrando com medalha de ouro depois de uma partida disputada vencendo Urupês no tie-break. O placar final foi de 3 sets a 2 com parciais de 25 x 23 / 17 x 25 / 19 x 25 / 25 x 23 / 12 x 15.

A equipe de bocha do Ismael também conquistou ouro depois de uma partida onde estavam perdendo de 12 a 2, vencendo de virada em uma disputa emocionante.

Outra medalhista de ouro foi a atleta tricampeã Karina Franzin, vencendo nas categorias 1.500 metros, 5.000 metros e 10.000 metros. Além dela, o atleta Otavio Rodrigues conquistou ouro na Marcha Atlética e Osmani Borba bronze no Salto com Vara, todos sob o comando do técnico José Roberto Medalha.

No karatê, os atletas Nick, André e Roger também garantiram medalhas, sendo bronze no kata em equipe; duas de ouro no kumite (luta) +84kg e no kumite (luta) absoluto, com Nick; e uma medalha de prata no kata individual com André.

O tênis de mesa, sob liderança do professor Rogerio, conseguiu o segundo lugar geral pela equipe feminina, que também ficou com uma medalha de ouro por equipe (Heloisa, Bruna, Engee e Isaura) e medalhas de bronze nas duplas (Heloisa e Bruna) e no individual com Heloisa. Já o masculino ficou em quarto no geral com medalha de bronze na dupla (Ruan e Victor).

Outras mulheres que também ganharam medalhas foram as atletas da ginástica rítmica. No quesito Fita, Maças e Arco elas ganharam bronze; na Dupla com Bola também levaram o bronze; no Conjunto Apresentação ganharam prata; e no Individual geral ficaram com o bronze. Por fim, na classificação geral ficaram com a prata.

As meninas do futebol do técnico Alcir também fizeram bonito e terminaram a competição em terceiro lugar.

No ciclismo, na Velocidade Olímpica Feminina, Juliana e Laisa ganharam bronze. Na prova por Critério de Pontos deu dobradinha no pódio com Eliana Oliveira (ouro) e Eliana Pinheiro (prata), além de Karine Souza, que ficou na 8° colocação. Na categoria Resistência 30 km feminino, Eliana Maria de Oliveira também conquistou o primeiro lugar no pódio. Já Eliana Pinheiro terminou a prova em terceiro lugar e Karine Souza Costa concluiu o trajeto em quinto lugar.

No ciclismo masculino, Vinicius de Almeida Silva subiu ao pódio em segundo lugar na categoria Resistência 60 km masculino; João Paulo Firmino completou o percurso em terceiro lugar e Willian Clementino encerrou a prova em oitavo lugar. Na Velocidade Olímpica Masculina, Liniker, Fabiano e Matheus ganharam prata, já na prova individual Matheus ganhou prata e Fabiano bronze.

Na natação, coordenada pelo professor Xaninho e pelos técnicos Alan e Rowerton, a equipe masculina sagrou-se campeã geral no quadro de medalhas e a feminina ficou com o segundo lugar geral. No total, os nadadores do Centro de Formação de Natação de Votuporanga conquistaram 63 medalhas, sendo 37 de ouro, 17 de prata e 9 de bronze.

Na capoeira, os atletas do mestre Lousado também ganharam medalha de bronze por equipe no masculino com Rhuan de Lima na categoria peso pesado em segundo lugar.

Os meninos do tênis também ficaram em terceiro por equipe, sob comando do técnico José Eduardo Nespoli.

A malha, liderada por João Poggi, também subiu no pódio e ficou terceiro lugar na classificação final.

“Também participaram da competição os meninos do Basquetebol, Futebol, Futsal, Biribol e Judô que tiveram sua contribuição, luta, esforço e dedicação para que Votuporanga figurasse na parte de cima da tabela”, ressaltou o secretário de Esportes e Lazer, Marcello Stringari.

Agora, os atletas se preparam para a fase estadual da competição, que são os Jogos Abertos “Horácio Baby Barioni”, que também serão realizados em Rio Preto, no mês de outubro.