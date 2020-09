O Comitê Organizador dos Jogos de Tóquio anunciou, nesta segunda-feira (28), o percurso do revezamento da tocha. Segundo as autoridades japonesas, o início será no dia 25 de março em Fukushima, local arrasado por um terremoto em 2011.

The #Tokyo2020 Olympic Torch Relay will now commence on March 25, 2021 and travel for 1⃣2⃣1⃣ days across Japan🗾

The Olympic flame 🔥 – The light at the end of the tunnel.✨

