Vôlei masculino de Votuporanga está pronto para os Jogos Abertos do Interior

Equipe votuporanguense ficou em 4º na segunda etapa da Premier League, disputada no Complexo Esportivo Mário Covas, na zona norte da cidade, no último domingo (24).

A equipe de vôlei masculina de Votuporanga/SP que participará dos Jogos Abertos Horácio Baby Barioni – Jogos Abertos do Interior – o maior evento esportivo da América Latina, finalizou a sua preparação com boa participação na 2ª Etapa da Premier League, disputada no Complexo Esportivo Mário Covas, na zona norte da cidade, no último domingo (24.set). A liga regional é composta por oito equipes da região e do Estado do Mato Grosso do Sul.

O torneio é composto por três etapas, onde as equipes disputam o título e somam pontos em busca da classificação para a etapa final que reunirá as quatros primeiras colocadas na pontuação geral. Na primeira etapa, Votuporanga ficou em 3º lugar; já nesta segunda rodada, conquistou a 4ª colocação. O resultado praticamente garantiu a equipe local na etapa decisiva da competição, que deverá acontecer em novembro. Antes, porém, logo após os Jogos Abertos, a Premier League terá sua terceira etapa da fase classificatória.

Confiante no trabalho e no elenco, o técnico Marcinho Fukuiama comentou: “Ainda teremos a terceira etapa da fase de classificação, mas a nossa equipe dificilmente será ultrapassada pelos adversários abaixo colocados na busca das vagas para a etapa final.”

Jogos Abertos

Um evento esportivo grandioso como os Jogos Abertos do Interior desperta a competitividade no treinador votuporanguense que já planeja: “O objetivo da nossa equipe inicialmente é a classificação para a segunda fase para depois pensar na disputa de medalhas, já que o evento reunirá várias das melhores equipes do Brasil, como por exemplo: São Sebastião, Lençóis Paulista, Campinas, São Caetano, São José dos Campos e Pindamonhangaba”, explica Fukuiama.

Os 85º Jogos Abertos do Interior ocorrem em São José do Rio Preto/SP, entre os dias 2 e 14 de outubro, reunindo mais de 10 mil atletas, representando 162 municípios de todas as regiões do Estado e 31 modalidades em disputa. Evento é carinhosamente chamado de “Olimpíadas Caipira”.

A equipe de Votuporanga duelará no Grupo B contra as cidades de São Caetano do Sul, São José dos Campos e Assis.

Ao Diário, Fukuiama explicou ainda que “a equipe de Votuporanga conta com apoio da Prefeitura, por meio do secretário municipal de Esportes e Lazer, Marcello Stringari, e também das empresas: Bicho Feliz, Di Calçados (Cosmorama/SP), Polizeli Parafusos e a Padoca do Libanês.”