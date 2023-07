COSMORAMENSE CAROL GIL É BICAMPEÃ DO BRASILEIRÃO FEMININO SUB-20

A cosmoramense Carol Gil de 19 anos, se consagrou bicampeã do campeonato brasileiro de futebol feminino sub-20 com o Internacional de Porto Alegre, após disputada contra o São Paulo. A final foi disputada na noite de ontem, quarta-feira (28) no estádio Bruno José Daniel em Santo André/SP.

Com mais essa conquista Carol Gil soma três importantes títulos pelo clube gaúcho, sendo eles, Copa Gaúcha Sub-17 em 2021, Brasileirão Sub-20 em 2022 e 2023.

As Gurias Coloradas conquistaram mais um título nacional de base no futebol feminino. Em uma reedição da final de 2022, o Internacional derrotou o São Paulo nos pênaltis e ganhou seu segundo título no Campeonato Brasileiro Feminino Sub-20. Em uma final disputada em jogo único, as equipes empataram em 1 a 1 no tempo regulamentar. Mas com uma defesa importante da goleira Mariana, as Coloradas garantiram o título nas penalidades.

A final da competição reuniu duas equipes que tem se destacada no futebol de base feminino do Brasil. Jogando diante de sua torcida, o São Paulo saiu na frente no placar com um gol contra. Após uma cobrança de falta, uma zagueira colorada foi fazer um desvio com a cabeça, mas acabou encobrindo a goleira e a bola entrou no gol. Logo no início do segundo tempo, o Internacional empatou o duelo. Analuyza fez um cruzamento na área e Ana Beatriz completou a jogada e, assim, igualou o placar. Ambas equipes tiveram chances de fazer o segundo gol, mas não balançaram a rede. Dessa forma, o confronto foi para a disputa de penalidades.