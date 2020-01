Janeiro Roxo: Artesp promove ação nas rodovias sobre prevenção da hanseníase

Brasil é o segundo país com mais casos de hanseníase; Doença tem cura, mas pode deixar sequelas se diagnosticada tardiamente.

A Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artes) e as 20 concessionárias de rodovias paulistas aderiram à campanha “Janeiro Roxo”, com objetivo de conscientizar as pessoas sobre a Hanseníase.

Neste domingo (26), 295 painéis luminosos das principais rodovias paulistas veicularão as mensagens “Janeiro Roxo – Todos Contra a Hanseníase” e “Observe manchas na pele e procure um médico”.

Com isso, pretende-se que a população busque informações sobre os sinais e sintomas da doença que tem cura mas, se não diagnosticada e tratada a tempo, pode provocar sequelas irreversíveis. A ação é uma parceria com a SBH – Sociedade Brasileira de Hansenologia.