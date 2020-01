Afuca bate o Operário e carimba passaporte para a final da Copa Nacional de Futebol de Base

Finalíssima será disputada neste domingo (26), às 8h, no Estádio Municipal de Sebastianópolis do Sul/SP, contra o Riacho Grande.

Em partida emocionante disputada na tarde deste sábado (25), a Escolinha Afuca venceu o Operário, de Araçatuba/SP, por 3 a 2, de virada, no Estádio Municipal de Sebastianópolis do Sul/SP.

Com gols de Ryan, Barranco e Rafael Messi (golaço de bicicleta), o elenco do técnico Luiz (Vaca) carimbou o passaporte para a grande final que será disputada às 8h, deste domingo (26), no Estádio Municipal de Sebastianópolis do Sul/SP, contra o Riacho Grande.