Série A3 do Paulistão de 2023 é lançada em Conselho Técnico

Votuporanguense disputará competição que vai de 22 de janeiro a 14 de maio; apenas dois sobem para a Série A2.

O Conselho Técnico realizado nesta quarta-feira (2.nov), no Pavilhão Pacaembu, marcou o lançamento da Série A3 do Campeonato Paulista de 2023. Com início marcado para 22 de janeiro e a final prevista para 14 de maio, o sistema de disputa foi mantido. Apenas os dois finalistas conquistam o acesso à elite estadual.

Os 16 times se enfrentam em turno único na primeira fase. Os oito melhores avançam e são divididos em dois grupos com quatro, para jogos de turno e returno.

As duas melhores equipes vão para a semifinal, em jogos de ida e volta. Em caso de igualdade no placar agregado, se classifica quem tiver a melhor campanha. O mesmo vale para a final, que também será em duas partidas.

Participam da Série A3 do ano que vem os seguintes times: São José, Marília, EC São Bernardo, Votuporanguense, Capivariano, União Suzano, Bandeirante, Matonense, Barretos, Rio Preto, Desportivo Brasil, Sertãozinho, Audax-SP, RB Brasil, Grêmio Prudente e Itapirense.

Grêmio Prudente e Itapirense, campeão e vice da Segunda Divisão neste ano, respectivamente, subiram. Audax e RB Brasil são as equipes rebaixadas da Série A2.

