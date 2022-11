Prefeitura abre inscrições para incubadora do Espaço Empresarial

Espaços podem ser ocupados por empreendedores que queiram abrir seu negócio ou para quem pretenda se formalizar ou ampliar suas atividades.

A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, abriu inscrições para três módulos da incubadora de empresas do Espaço Empresarial “David Mendonça Pontes”. Os espaços podem ser ocupados por empreendedores que queiram abrir seu negócio ou para quem pretenda se formalizar ou ampliar suas atividades. O Espaço Empresarial está localizado no Centro do Empreendedor, sede da Secretaria do Desenvolvimento Econômico, na Rua Barão do Rio Branco, 4497, no prolongamento da Vila Paes.

“É uma oportunidade para quem deseja entrar ou crescer no mercado, já que ele poderá ter acesso a cursos e workshops de gestão, oferecidos pela própria Secretaria, junto com nossos parceiros “, diz o secretário de Desenvolvimento Econômico, Rodrigo Beleza.

Os três módulos possuem tamanhos que variam entre 64 e 94 metros quadrados, sendo o menor com valor de aluguel de 83,20 UFMs (Unidades Fiscais do Município), o equivalente a R$ 371,00 e o maior de 122,20 UFM, que equivale a R$ 545,00.

O Espaço Empresarial tem como objetivo oferecer apoio ao aglomerado produtivo do setor de confecções de Votuporanga e região e auxiliar no desenvolvimento das pequenas empresas do município, colaborando para a implantação de novos empreendimentos, com prioridade especial do ramo de confecção. Entre os benefícios, são oferecidos aos incubados sistema de internet, limpeza da área comum, sanitários e alarme monitorado. Uma vez incubada, a empresa terá de arcar apenas com as taxas de ocupação e de energia elétrica.

Os candidatos selecionados poderão utilizar as instalações e facilidades do Espaço Empresarial, em regime comum, por um prazo de até 18 meses, prorrogáveis por igual período. O prazo final para inscrições termina no dia 11 de novembro, às 15h, sendo que a documentação e as propostas devem ser entregues pessoalmente pelo interessado, em envelope fechado e identificado com o nome do pretendente ou razão social, na recepção da Secretaria em dias úteis, das 9h às 15h.

Como concorrer

De acordo com o edital publicado no Diário Oficial Eletrônico, edição de terça-feira (1º.nov), podem concorrer aos módulos, empresas constituídas ou ainda não, desde que apresentem um Plano de Negócios economicamente viável. Este plano será um dos quesitos para seleção final, que será feita pelo Conselho Deliberativo do Espaço Empresarial. O edital está disponível em https://dosp.com.br/exibe_do.php?i=Mjk2ODc3