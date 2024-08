Jales registra primeira morte por dengue em 2024

A Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo confirmou nesta terça-feira (6) o primeiro óbito por dengue em Jales neste ano. A vítima, um homem com mais de 80 anos, apresentou os primeiros sintomas no dia 8 de maio e veio a falecer no dia 29 do mesmo mês.

O noroeste paulista tem enfrentado um surto de dengue, com quase 70 mil casos confirmados e 72 mortes até o momento. Votuporanga, com 11 óbitos, é a cidade mais atingida da região, seguida por Catanduva (10) e Olímpia (4).

O que fazer para prevenir a dengue?

Diante desse cenário, é fundamental intensificar as medidas de prevenção para evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue. Algumas ações simples podem ajudar a combater o mosquito:

Eliminar criadouros: Verifique e elimine qualquer recipiente que possa acumular água parada, como vasos de plantas, pneus velhos, garrafas e latas.

Manter caixas d água e cisternas bem tampadas: Esses locais são criadouros preferenciais do mosquito.

Limpar calhas e ralos regularmente: A água parada nessas áreas pode servir como criadouro.

Usar repelente: Aplique repelente com eficácia comprovada contra o mosquito Aedes aegypti.

Instalar telas em portas e janelas: As telas impedem a entrada do mosquito em sua casa.

Sintomas da dengue:

Os sintomas da dengue podem variar de pessoa para pessoa, mas os mais comuns são:

Febre alta

Dor de cabeça intensa

Dor atrás dos olhos

Manchas vermelhas na pele

Dores nas articulações e nos músculos

Náuseas e vômitos

Fadiga

É importante procurar atendimento médico imediatamente caso apresente algum desses sintomas.

A dengue é uma doença grave que pode levar à morte. Por isso, a prevenção é a melhor forma de evitar a doença.