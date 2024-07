Segundo a Prefeitura de Fátima do Sul, a competição de montaria foi realizada pela empresa licitada Diversões Azóia, que possui seguro para todos os competidores e cumpriu com todas as normas de segurança estabelecidas.

Ao g1, a enfermeira e irmã da vítima Bruna Thais Pinheiro Rocha disse que Fabiano começou a montar nos touros em 2008, aos 16 anos. Desde então, percorreu o Mato Grosso do Sul com amigos para competir e também auxiliar nos cuidados com a boiada. Sempre se dedicou com muito amor. “A caminhada dele foi breve, mas deixou uma marca na vida de todos que conviveram com ele. Víamos amor nos olhos, era carinhoso com os filhos, preocupado e brincalhão. Nos despedimos com muita dor, insuportável, mas não é um adeus, um dia nos reencontraremos”, finaliza.

Ainda conforme a irmã, foi a primeira vez, em 16 anos, que o peão sofreu um acidente. Fabiano deixa dois filhos e a esposa. Ele foi enterrado em Nova Independência , na manhã de quarta-feira (10), no Cemitério Municipal onde morava.