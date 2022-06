Inscrições abertas para novos cursos gratuitos da parceria entre Prefeitura e Senai

Ao todo, 96 vagas estão disponíveis em cinco cursos; interessados devem preencher o formulário de inscrição pelo site do Senai

A parceria da Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, através do CTMO (Centro de Treinamento de Mão de Obra), e o Senai possibilitará a realização de cinco novos cursos gratuitos profissionalizantes: Comandos Elétricos, Eletricista Residencial, Operador de Microcomputador, Modelagem Industrial de Moda Íntima e Modelagem Industrial de Moda Praia.

O período de inscrições está aberto, com 96 vagas disponíveis no total. Interessados nos cursos devem preencher o formulário de inscrição no link https://votuporanga.sp.senai.br/cursos/11/4312/bolsas-de-estudo?bolsa=true . Para o curso de Eletricista Residencial, a inscrição será pelo link https://forms.office.com/r/56UQp6ehjY .

As aulas ocorrerão no período noturno durante a semana, sendo que apenas uma turma de Operador de Microcomputador será ofertada no período da tarde. Mais informações no site do Senai ou pelo telefone (17) 3426-8210 ou (17) 3406-1488, ramal 29.

Comandos Elétricos

O Curso de Aperfeiçoamento Profissional Comandos Elétricos tem por objetivo o desenvolvimento de competências relativas à montagem e manutenção de comandos elétricos de máquinas e equipamentos, de acordo com normas técnicas, ambientais, de qualidade e de segurança e saúde no trabalho. A previsão de início das aulas é dia 21 de junho.

O aluno deverá, no início do curso, ter no mínimo 18 anos; completado a 6ª série/ano do Nível Fundamental; concluído curso de qualificação na área eletroeletrônica ou comprovar conhecimentos e experiências anteriores referentes a essa qualificação, adquiridos em outros cursos, no trabalho ou em outros meios informais; renda per capita deve ser igual ou menor que um e meio salário mínimo federal.

Eletricista Residencial

O Curso de Qualificação Profissional Eletricista Instalador Residencial tem por objetivo o desenvolvimento de competências relativas à execução e manutenção de rede elétrica de baixa tensão em edificações.

O aluno deverá, no início do curso, ter no mínimo 18 anos e ter completado a 4ª série/ano do Nível Fundamental. As inscrições podem ser feitas exclusivamente pelo link https://forms.office.com/r/56UQp6ehjY As aulas terão início no dia 20 de junho.

Operador de Microcomputador

O Curso de Qualificação Profissional Operador de Microcomputador tem por objetivo desenvolver competências relacionadas a instalação e configuração de aplicativos, detecção de falhas de hardware e do sistema operacional, assegurando o funcionamento do sistema. Utiliza os principais recursos do Word, Excel, PowerPoint e de navegação na internet. O início das aulas está previsto para o dia 20 de junho.

O aluno deverá, no início do curso, ter no mínimo 14 anos; concluído o Nível Fundamental; e renda per capita deve ser igual ou menor que um e meio salário mínimo federal.

Modelagem Industrial de Moda Íntima

O curso de Aperfeiçoamento Profissional de Modelagem Industrial de Moda Íntima tem por objetivo desenvolvimento de calcinhas, sutiãs, cueca, body, robe e camisola, diagramando, destacando moldes bases e moldes para corte, adaptando e fazendo gradação de acordo com tabela de medidas e ficha técnica. Mantendo-se atualizado com as novas tendências do mercado. As aulas devem ter início no dia 20 de junho.

O aluno deverá, no início do curso, ter no mínimo 16 anos; completado a 5ª série/ano do Nível Fundamental; completado o curso de Qualificação Assistente de Modelagem Industrial de Roupas ou comprovar experiência adquirida de maneira formal ou informal; e renda per capita deve ser igual ou menor que um e meio salário mínimo federal.

Modelagem Industrial de Moda Praia

O curso de Aperfeiçoamento Profissional de Modelagem Industrial de Moda Praia tem por objetivo o desenvolvimento de competências relativas à modelagens de bases para maiô, calcinha do biquíni, sunga e soutien do biquíni, diagramando, destacando moldes, realizando a gradação, adaptando modelo para calcinha cintura baixa, sunquíni, asa delta com lacinho, soutien do biquíni com bojo, cortininha, tomara que caia, sunga boxer e maiô engana mamãe com recortes, seguindo tabela de medida e informações conforme ficha técnica, observando procedimentos técnicos, normas de saúde e segurança do trabalho e mantendo-se atualizado com as novas tendências do mercado. O início das aulas está previsto para 21 de junho.

O aluno deverá, no início do curso, ter no mínimo 16 anos; completado a 6ª série/ano do Nível Fundamental; completado o curso de Qualificação Assistente de Modelagem Industrial de Roupas ou comprovar experiência adquirida de maneira formal ou informal; e renda per capita deve ser igual ou menor que um e meio salário mínimo federal.