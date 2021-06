Inscrições abertas para Conferência Municipal da Saúde que será no dia 15 de junho

Evento será realizado no formato híbrido no dia 15 de junho no auditório do SEST/SENAT e poderá ter participações presenciais ou on-line

Após a realização das duas pré-conferências municipais da Saúde, a Prefeitura de Votuporanga, em parceria com o Conselho Municipal de Saúde, segue para os preparativos da realização da 6ª Conferência Municipal que neste ano tem como tema “A Saúde em tempos de Pandemia”. O evento será realizado no formato híbrido no dia 15 de junho no auditório do SEST/SENAT das 7h30 às 13h. Interessados em participar devem efetuar inscrição até o dia 10 de junho pelo site da Prefeitura www.votuporanga.sp.gov.br e optar pela participação on-line ou presencial.

Assim como ocorreram nas pré-conferências, a conferência abordará os eixos: Acolhimento com qualidade, um desafio na atenção básica; Participação popular, controle social e desigualdade digital; Gestão, financiamento do SUS e modelos de atenção à saúde em tempos de pandemia; e Ciência, tecnologia e inovação do SUS.

A Conferência de Saúde tem por finalidade avaliar, definir e planejar as diretrizes na busca de melhora da qualidade dos serviços de saúde pública. Elas são realizadas periodicamente para promover a participação da comunidade na formulação de políticas públicas de saúde. Desta forma, a Conferência Municipal de Saúde tem o objetivo de integrar o Plano Municipal de Saúde que terá vigência de 2022-2025.