Indivíduo de 23 anos é preso em José Bonifácio (SP) por tráfico de drogas e anabolizantes

Um indivíduo de 23 anos foi preso nesta quarta-feira, (11/10/2023), por tráfico de drogas e também de anabolizantes, em José Bonifácio (SP). A prisão aconteceu durante uma ação conjunta entre as polícias civis e militares de Nipoã, Adolfo e José Bonifácio, durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão.

Na casa do suspeito, as equipes encontraram oito porções de maconha do tipo “flor”, com altíssimo valor de revenda, uma porção de haxixe, além de dinheiro, celular, uma touca ninja, três potes com resquícios de maconha, um rolo de papel filme, uma pochete e uma touca ninja. Durante as buscas, os policiais encontraram ainda sete caixas de anabolizantes.

Ao ser preso, o rapaz passou a ficar agressivo, tentando agredir os policiais. Em seguida ele foi contido e preso em flagrante por tráfico de drogas. O caso será investigado.

Gazeta Do Interior