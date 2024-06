Acidente ocorreu no domingo (9), em uma vicinal. Amilton César das Neves dirigia a caminhonete, quando perdeu o controle; esposa dele, Márcia Andreia Neves morreu no local

A filha do casal, de 10 anos, foi levada para a Santa Casa de Fernandópolis (SP), onde passou por uma cirurgia de urgência e está entubada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). A perícia foi acionada. A causa do acidente é desconhecida. A prefeitura de Ouroeste decretou luto oficial. O casal será velado na Câmara Municipal da cidade a partir das 13h, e o sepultamento será às 18h30 no Cemitério da Saudade. G1