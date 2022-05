Índice de infestação de larva do mosquito Aedes aegypti preocupa em Votuporanga

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Ele deve ficar abaixo de 1%, mas atingiu 5% em algumas regiões da cidade. Cidade enfrenta epidemia da doença, com 7.739 casos e cinco mortes.

O último levantamento do índice de infestação do mosquito Aedes aegypti ficou bem acima do ideal em Votuporanga (SP).

De acordo com a prefeitura, algumas regiões da cidade registraram 5%, sendo que o recomendado é abaixo de 1%.

Desde o início do ano, Votuporanga confirmou 7.739 casos de dengue e cinco mortes provocadas pela doença. A cidade decretou epidemia no dia 4 de abril.

Segundo a prefeitura, os pacientes que morreram por complicações da dengue foram dois homens, um menino e uma mulher. Um óbito suspeito permanece em investigação.

Os bairros com o maior índice de infestação do mosquito Aedes aegypti são o Pozzobom e o Colina. Os dois ficam na região norte de Votuporanga.

Ações

A Secretaria da Saúde informou que realiza mutirões, arrastões de limpeza e nebulização veicular para tentar frear o avanço da doença. Agentes também começaram a utilizar drone para fiscalizar as regiões com o maior índice de infestação.

Até o momento, 27 notificações foram entregues a moradores de Votuporanga, sendo a maioria em virtude de caixas d’água destampadas, piscinas e quintais sujos.

As notificações emitidas possuem prazo máximo de um dia para ser atendida. No entanto, há algumas situações que podem ter prazos maiores.