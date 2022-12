Poupatempo divulga datas de funcionamento no final do ano

Atendimento presencial ficará suspenso nos dias 24 (véspera de Natal) e ainda em 30 e 31/12

No sábado, dia 24 de dezembro, e nos dias 30 e 31/12, os postos do Poupatempo em todo o estado de São Paulo estarão fechados devido às comemorações do Natal e Ano Novo. As unidades reabrem em seus respectivos horários habituais a partir de segunda-feira (2/1), mediante agendamento obrigatório, gratuito, pessoal e intransferível pelos canais digitais do programa.

Importante reforçar que pelas plataformas digitais já são mais de 250 serviços eletrônicos, 24 horas por dia, sete dias por semana, com segurança e comodidade. Entre as opções, estão renovação de CNH, emissão do Atestado de Antecedentes Criminais, consulta de IPVA, carteira de vacinação digital contra a Covid-19, entre outros.

Os atendimentos nos postos do Poupatempo são realizados para serviços que dependem da presença do cidadão para serem concluídos, como os de RG (primeira via e renovação com alteração de dados), transferência interestadual e mudança nas características de veículos, por exemplo.

Os cidadãos que precisam realizar serviços presenciais no Poupatempo devem, obrigatoriamente, agendar data e horário pelos canais digitais, no portal (www.poupatempo.sp.gov.br), aplicativo Poupatempo Digital, totens de autoatendimento e no assistente virtual, chamado P, no WhatsApp, pelo número (11) 95220-2974.