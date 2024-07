Incêndio em residência mobiliza Bombeiros e SAMU em Estrela d’Oeste

Um incêndio em uma residência na rua Rio Branco, no Jardim São Silvestre, causou pânico e mobilizou equipes de resgate na tarde deste domingo, dia 30.

Por volta das 14h, as chamas tomaram conta de uma casa, levando à intervenção rápida do Corpo de Bombeiros e de caminhões-pipa do município, que trabalharam arduamente para controlar o fogo e evitar que se espalhasse para as residências vizinhas.

Um homem de 53 anos, que estava dentro da casa no momento do incêndio, foi resgatado por um cliente de um bar localizado em frente à residência. A vítima sofreu algumas escoriações e inalou uma quantidade significativa de fumaça. Após o resgate, ele foi encaminhado ao Hospital de Estrela d´Oeste pelo SAMU, onde recebeu os devidos cuidados médicos.

O incêndio deixou a casa completamente destruída, causando perda total dos bens materiais do morador. As causas do incêndio ainda são desconhecidas e serão investigadas pelas autoridades competentes.