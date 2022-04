Grupo no Whatsapp ajuda PM a prender criminosos em São Francisco

Na tarde de terça-feira (05), postagem por meio do aplicativo WhatsApp no grupo Vizinhança Solidária Rural do Município de São Francisco/SP, região de Jales, ajudou a Policia Militar a recuperar dois veículos furtados e prender três criminosos que praticaram os crimes.

Moradores de propriedades rurais que fazem parte do Programa Vizinhança Solidária Rural de São Francisco, além de realizarem a ligação 190, postaram no grupo, do qual fazem parte cidadãos e policiais militares da localidade, informações sobre o furto de um veículo Paraty/VW que acabara de ocorrer.

Rapidamente a Polícia Militar iniciou patrulhamento pelas estradas vicinais com viaturas de toda região, que culminou na prisão dos autores poucos minutos após o fato ocorrido, os quais ocupavam também um outro veículo furtado, que estava sendo utilizado pelos criminosos. A Polícia Militar tem incentivado a implantação do Programa Vizinhança Solidária, nas modalidades Urbana e Rural como forma de orientar e apoiar a comunidade na adoção de medidas de segurança que estão no seu alcance adotar, através de reuniões, onde são discutidos problemas de segurança existentes na comunidade e realizadas orientações e dicas de segurança presencialmente pelo Comandante da polícia Militar, ou via WhatsApp, em situações emergenciais.

No programa, a participação dos cidadãos em caso de crimes ocorridos, ou de situações suspeitas é levar as informações ao conhecimento dos policiais militares o mais rápido possível para a realização das buscas, através do telefone 190 e postagens rápidas no aparelho celular.

A prisão em flagrante dos três indivíduos autores do furto de veículos por meio das informações passadas pelos integrantes do Programa Vizinhança Solidária Rural de São Francisco, demonstra que essa parceira dá resultados e é fundamental para a o aumento da segurança de todos.

Polícia e Comunidade, juntas, são mais fortes. Compre essa ideia. Participe. Procure o Comandante da Polícia Militar de sua cidade.

Região Noroeste