Briga entre adolescentes termina com tentativa de homicídio no Canaã em Votuporanga

Na noite de quarta-feira, dia 29, a Polícia Militar de Votuporanga registrou um incidente grave que resultou em uma tentativa de homicídio. Segundo relatos obtidos pela equipe do www.votunews.com.br, uma discussão entre dois adolescentes, que aparentemente teve início na feira livre noturna do bairro Colinas, escalou para um confronto em frente à residência de um dos jovens envolvidos, com a participação dos responsáveis de ambos.

No calor da discussão, um homem, aparentemente para proteger seu filho, se envolveu em uma briga com o responsável pelo outro adolescente. Em um momento crítico, o homem teria sacado uma arma de fogo e disparado dois tiros contra a vítima. Os disparos atingiram o rosto e a cabeça do homem, que foi socorrido por familiares e levado para o Mini-Hospital do bairro Pozzobon.

Devido à gravidade dos ferimentos, a vítima foi transferida para o pronto-socorro da Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga. As autoridades agiram prontamente, com viaturas da Polícia Militar sendo acionadas para lidar com a situação. Até o momento do fechamento desta reportagem, às 0h23, o autor dos disparos ainda não havia sido detido. O caso será conduzido pela equipe da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Votuporanga.

Reportagem e foto: www.votunews.com.br