ACIDENTE COM VÍTIMA FATAL NO TREVO DE SANTA FÉ-RUBINÉIA

A vítima da moto é um jovem de 21 anos chamado Alexandre Ferranti da Silva.

Segundo informações preliminares, uma criança que estava na garupa foi socorrida em estado grave para Santa Casa. Os ocupantes do carro tiveram ferimentos leves.

O trevo de Santa Fé do Sul a Rubinéia onde o acidente aconteceu tem um histórico grande de acidentes e nada é feito. Tudo cresceu, o número de carros, de pessoas e as rodovias continuam as mesmas ceifando vidas.

Dentro de Santa Fé do Sul alguns cruzamentos também são um risco de morte para condutores de veículos e pedestres.

O cruzamento das ruas Nelson Agostinho e a avenida que desce do Beira Rio depois do pontilhão. Local perigosíssimo.

Rua dos Crisântemos esquina com a Avenida Conselheiro Antonio Prado onde motoristas saem da avenida em direção ao Posto Rede Ativa e nem olham a rua. Um risco eminente e o cruzamento sob a rodovia Euclides da Cunha e Estrada Quinze. Apesar de ter “Pare” para todos os lados, a confusão é enorme.

TVC