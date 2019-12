Incêndio em prédio de apartamentos em Las Vegas, nos EUA, deixa pelo menos 6 mortos e 13 feridos

De acordo com bombeiros, algumas pessoas chegaram a cair ou se jogar do topo do prédio na tentativa de escapar do sufoco das altas temperaturas e da fumaça. Outras foram resgatadas enquanto estavam penduradas nas janelas, informou o porta-voz do corpo de bombeiros de Las Vegas, Tim Szymanski, à agência Associated Press.

“A primeira coisa que pensamos: precisamos resgatar essas pessoas. Uma queda de 4,9 metros ou ainda mais altas do que isso pode ser fatal”, disse.

A maioria das vítimas foi encontrada com rastros de cinzas no corpo, indicando que inalaram a fumaça tóxica. Uma das pessoas foi internada em estado grave com pernas quebradas e possível fratura na coluna.

Segundo a emissora ABC, dois gatos e um cachorro também morreram no incêndio. Um cão foi salvo e levado a um médico veterinário para se tratar da inalação de fumaça.

Os bombeiros afirmam que chegaram ao local “imediatamente” após o primeiro chamado. Nenhum agente se feriu no combate às chamas.