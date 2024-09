Incêndio às margens de rodovia de Votuporanga mobiliza Corpo de Bombeiros

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

No início da noite deste sábado, 14, um incêndio às margens da rodovia Péricles Bellini, próximo ao 6º Distrito Industrial de Votuporanga, acionou as equipes do Corpo de Bombeiros da cidade.

As chamas, visíveis de várias áreas da cidade, foram rapidamente combatidas pela equipe de incêndio dos Bombeiros de Votuporanga. Graças à rápida resposta dos profissionais, o fogo foi controlado em questão de horas.

www.votunews.com.br