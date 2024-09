Capacitação, organizada pelos cursos de Administração e Ciências Contábeis, foi ministrada pela especialista em Finanças e Controladoria, Profa. Esp. Helena Cristina Prieto Guimarães

Com o tema “Imersão em Power BI”, os cursos de Administração e Ciências Contábeis da Unifev realizaram uma capacitação no último sábado (21/9), no Laboratório de Informática I da Cidade Universitária, oferecendo aos alunos a oportunidade de aprofundar seus conhecimentos na ferramenta de Business Intelligence (BI). O curso foi ministrado pela especialista em Finanças e Controladoria, Profa. Esp. Helena Cristina Prieto Guimarães.

Conforme Helena, dominar a ferramenta desenvolvida pela Microsoft será importante para as empresas como estratégia de negócios, uma vez que o mercado está cada vez mais exigente e competitivo. “O Power BI transforma dados brutos em informações estratégicas, com relatórios e dashboards claros, intuitivos e visualmente atraentes, o que facilita a rotina das organizações e dos profissionais envolvidos. Ter conhecimento sobre ela é um diferencial no mercado de trabalho”, destacou.

A coordenadora das graduações, Profa. Ma. Lilian Beraldo Sanches Rodrigues, ficou satisfeita com o sucesso da extensão e adiantou que em breve um novo curso será disponibilizado ao público. “A aula foi enriquecedora, proporcionando aos participantes um aprofundamento no uso dos principais recursos da ferramenta. Diante do grande interesse e participação, estamos organizando um novo encontro para atender à demanda da comunidade acadêmica e do público em geral”, encerrou.