Prefeitura reforça necessidade de agendamento para serviços presenciais na Central de Atendimento

Serviços da Central de Atendimento e Ouvidoria também estão disponíveis via whatsapp

Em virtude da pandemia pelo Coronavírus, a Central de Atendimento ao Público da Prefeitura de Votuporanga implantou novas formas de atendimento desde março deste ano. Agora, os cidadãos também são atendidos via whatsapp, através do número (17) 3405-9700, que funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h. No entanto, alguns serviços precisam ser prestados presencialmente e, para estas situações, é necessário agendar esse atendimento pelo site da Prefeitura.

O agendamento é bem simples e rápido e o cidadão ainda pode escolher qual dia e horário é melhor para comparecer presencialmente. “A orientação é que as pessoas tentem resolver o que for possível de forma remota e a Prefeitura está oferecendo condições para isso. Portanto, devem vir à Central de Atendimento apenas quem tiver horário agendado por não ter conseguido resolver a situação através dos meios eletrônicos. Desta forma, protegemos a vida de todos”, disse a secretária da Administração, Andréa Thomé.

O site da Prefeitura é o www.votuporanga.sp.gov.br