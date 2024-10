Unifev participa da Festa das Crianças e fortalece parcerias com a Associação Comercial de Votuporanga

Evento realizado no último sábado (5) na Praça da Concha Acústica reuniu centenas de crianças em manhã divertida.

Festa promovida pela Associação Comercial de Votuporanga (ACV), em parceria com a Unifev, SanSaúde e a Prefeitura Municipal, reuniu centenas de famílias e contou com a presença de importantes lideranças da cidade, em celebração pelo Dia das Crianças. O evento contou com atrações como brinquedos infláveis, apresentações de mágicos e palhaços, além da distribuição de pipoca e algodão doce para todos que passaram pelo local. A iniciativa atraiu moradores de Votuporanga e cidades vizinhas, movimentando o comércio local.