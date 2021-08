Fundo Social de Solidariedade entrega Kit Bebê a gestantes que recebem atendimento nas Unidades Básicas de Saúde; Santa Casa e Ame também são parceiros A Prefeitura de Votuporanga estabelece a Semana do Bebê como prioridade na agenda do município, afim de contribuir efetivamente com o desenvolvimento infantil assegurando atenção adequada à saúde das crianças na fase da primeiríssima infância, período compreendido entre gestação e o sexto ano de vida. Por isso, a Secretaria da Saúde junto ao Ambulatório Médico de Especialidades (AME), Santa Casa e Fundo Social de Solidariedade, desenvolve diversos trabalhos direcionados ao bem-estar, por meio de programas de acompanhamentos médico e nutricional antes, durante e após o nascimento do bebê. Fundo Social, Santa Casa e Ame

O trabalho desenvolvido pela Secretaria da Saúde de Votuporanga tem o cuidado e preocupação em oferecer às gestantes, mais saúde, qualidade de vida e bem estar durante todo o processo gestacional, passando pelo parto e pós-parto até o desenvolvimento da criança ao completar dois anos de vida, além da realização de exames neonatais de triagem, que são os exames dos pés, da orelha, língua, coração e olho, puericultura e imunização. Há também acompanhamento nutricional através de programas de vigilância alimentar e de pesagem e avaliação de autismo para as crianças da Atenção Primária. Para as gestantes usuárias de álcool e outras drogas, o cuidado é feito através de um grupo técnico intersetorial e também com entrega de um kit higiênico durante o pré-natal, contendo testagem da Covid-19, repelente, máscaras faciais e álcool em gel. Durante a gestação, as gestantes que recebem atendimento nas Unidades Básicas de Saúde, também têm apoio do Fundo Social, que faz a entrega do Kit Bebê. O kit é composto por acessórios com cobertor, fraldas, toalha, meias, macacão, além de produtos de higiene como termômetro, cotonete, álcool líquido 70º e pomada contra assaduras. Um dos serviços oferecidos pelo Ambulatório Médico de Especialidades (AME), que atua em parceria com as Unidades Básicas da Secretaria da Saúde de Votuporanga, durante a gestação, é o atendimento de Obstetrícia de Alto Risco, que é direcionado a mulheres que tiveram complicações em gestações anteriores, portadoras de doenças crônicas ou que, durante o período gestacional, desenvolvem hipertensão ou diabetes. Essas pacientes são direcionadas a tratamento por meio de acompanhamento médico e uma equipe multiprofissional, garantindo assim os cuidados necessários a elas e também à formação saudável do bebê. Outra prestação de serviço é a visita de gestantes à Santa Casa junto a uma equipe multidisciplinar, composta por médica obstétrica, enfermeiro obstétrico e psicóloga, mas que, devido à pandemia foi adaptada e vem sendo realizada de forma virtual com transmissão ao vivo pelo canal do hospital no YouTube. Outra ação com a participação de profissionais é o acompanhamento que acontece semanalmente na Maternidade, Pediatria e no setor de internação clínica médica, feita por enfermeiros, psicólogos e assistente social com o intuito de avaliar o serviço prestado, fortalecer vínculo com a paciente e família e identificar demandas na parte social e psicológica para compor um cuidado integral. “Esse é um projeto multidisciplinar que, além da saúde, envolve também outras políticas públicas com o objetivo de cuidados e proteção às crianças. Na área da saúde, o acompanhamento se dá durante o planejamento familiar, a partir do pré-natal, passando pelo período puerpério até a criança completar seis anos, por meio de medicamentos e alimentação nutricional necessária para um bom crescimento e desenvolvimento.

Nós sabemos que hoje, uma criança quando bem cuidada, assistida e nutrida em seus aspectos físicos e emocionais, serão os adultos de amanhã, nossos governantes e profissionais que estarão cuidando de todos nós”, afirma a secretária da Saúde, Ivonete Félix. Programação Presencial

Quinta-feira (26/08)

8h: Atividade “Shantala”, no CEMEI “Dr. Abílio Calile”, localizado na rua Valdevir de Oliveira Guena, nº 2.225 (Parque Residencial do Lago) Sexta-feira (27/08)

9h: Atividade “Musicalização para Bebês”, no CEMEI “José Modesto Sobrinho”, localizado na avenida Conde Francisco Matarazzo, nº 2.139 (Palmeira I)