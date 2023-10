Temas variados foram abordados durante o evento, que teve a presença de convidados renomados da área médica.

O curso de Medicina da Unifev promoveu, na terça e quarta-feira (17 e 18/10), a II Semana Médica, reunindo profissionais da área, professores e acadêmicos da Instituição no Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo” e no Espaço Unifev Saúde.

O evento abordou temas diversificados, como as experiências na área médica, a importância de ações humanitárias para o desenvolvimento pessoal e profissional, explanações vivenciadas durante a missão UNIVIDA pelo grupo do curso Medicina da Unifev e a gestão do tempo para a promoção da saúde mental dos estudantes.

Estiveram presentes na primeira noite o reitor da Unifev, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon; o pró-reitor acadêmico, Prof. Dr. Anderson Bençal Indalécio; o coordenador do curso de Medicina, Prof. Dr. Wagner Moneda Telini, a Profa. Ma. Elizabete Arroyo Marchi, assim como outros docentes da Instituição e palestrantes convidados.

De acordo com Elizabete, o objetivo da semana é estimular a reflexão e ampliar o conhecimento da comunidade acadêmica. “A Unifev prima pela formação de profissionais dotados de conhecimento médico e humanista, com capacidade crítica, reflexiva e de aprendizagem contínua, para abordar e intervir no processo saúde-doença, com ações de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação nos diferentes níveis de atenção à saúde. Ademais, objetiva a responsabilidade social e o compromisso com a cidadania, formando o médico como promotor da saúde integral do ser humano”.

Antes de iniciar o ciclo de palestras, o cantor erudito e estudante da Turma XI de Medicina da Unifev, Vitor Trovó, deixou os presentes emocionados com o seu talento e excelência vocal.

Na sequência, a palestra “De aluno a educador: vivências e experiências” foi proferida pelo renomado médico e palestrante Prof. Dr. Ugo Caramori. Por fim, o docente da Unifev, Prof. Dr. Reinaldo Antonio de Carvalho, o Padre Eduardo Alves de Lima, alunos e egressos de Medicina contaram um pouco sobre a experiência na Missão UNIVIDA, abordando o tema “Para além do ser médico: o ser humano, as contribuições de uma missão humanitária na formação médica e a Missão UNIVIDA”.

A segunda noite do evento foi marcada pela oficina “Gestão do tempo para o desenvolvimento pessoal e profissional”, ministrada via Microsoft Teams pela Profa. Dra. Patrícia Zen Tempski.