Iguatemi São José do Rio Preto antecipa Carnaval e realiza três dias de folia

Shopping terá atrações para toda família, muito samba e entrada gratuita; Carnaval Iguatemi será de 14 a 16 de fevereiro, no estacionamento do empreendimento

A festa mais popular do Brasil chega mais cedo ao Shopping Center Iguatemi São José do Rio Preto neste ano! A partir de sexta-feira (14) e até domingo (16), em uma estrutura especialmente preparada para o evento na área externa do shopping, os visitantes poderão aproveitar o Carnaval Iguatemi, realizado em parceria com o Vila Dionísio e o Chico Barrigudo.

Os três dias de folia vão contar com atrações para agradar a família toda. Neste ano, o evento ganha ainda mais brilho e promete muita diversão ao som de clássicos carnavalescos. “A ideia é que o público entre no clima do carnaval e se divirta com as marchinhas, os shows ao vivo e toda essa estrutura montada para receber a família com conforto e qualidade”, destaca Flavia Lania, Supervisora de Marketing do Iguatemi São José do Rio Preto.

As atrações musicais temáticas que vão agitar o evento já estão confirmadas. Na sexta-feira (14), Luis Papini e convidados trazem o melhor do samba para o palco. No sábado (15), serão duas bandas, garantindo mais de quatro horas de música ao vivo, com: Bozó, Eli e Amigos e Banda Sambakura.

No domingo (16), a matinê começa às 16h e terá uma atração especial: o tradicional Bailinho de Carnaval, do Domingo é Dia de Teatro, será no espaço do evento. Diversão garantida para as crianças, que podem ir fantasiadas para curtir ainda mais a festa. Na sequência, a banda Madre Santo comanda a folia.

Um dos principais diferenciais neste ano serão as atividades para as crianças, com espaço kids (incluindo oficinas gratuitas). “Pensamos em um Carnaval bastante lúdico e divertido para todos os nossos clientes e, sobretudo, para a criançada aproveitar essa festa na cidade”, completa Flavia.

Além da música de qualidade e da infraestrutura, o pré-carnaval promete muitas opções saborosas para quem for cair no samba. “Teremos diversos estilos de cervejas e chopes artesanais do Vila Dionísio e do Chico Barrigudo, além de ilha de drinks e de food trucks com variedade também na alimentação”, ressalta Alexandre Zanin, um dos organizadores do evento.

A entrada no evento é gratuita e a folia começa às 17h na sexta-feira e no sábado. No domingo, a festa abre ao público um pouco mais cedo, às 16h.

Toda a programação está disponível no www.iguatemi.com.br/saojosedoriopreto e nas redes sociais do @iguatemiriopreto.

Serviço: Carnaval Iguatemi

Quando: sexta-feira (14) e sábado (15), às 17h, e domingo (16), às 16h

Atrações musicais:

Sexta-feira – Luis Papini e Convidado

Sábado, – Bozó, Eli e Amigos e Banda Sambakura

Domingo – Banda Madre Santo

Onde: Estacionamento do Iguatemi São José do Rio Preto – em frente ao Outback

Estacionamento do Iguatemi São José do Rio Preto – em frente ao Outback Entrada gratuita

Sobre o Iguatemi São José do Rio Preto

Considerado o primeiro e maior complexo multiuso do Noroeste Paulista, o Iguatemi São José do Rio Preto pertence à Iguatemi Empresa de Shopping Centers e carrega a excelência e pioneirismo da marca em seu DNA. O empreendimento reúne moda, arte, cultura, gastronomia, entretenimento, lazer, serviços exclusivos, e conta com o hotel Hyatt Place, uma torre comercial (Iguatemi Business) e o residencial Integrato.

Com um ambiente agradável e aconchegante, pensado para proporcionar experiências únicas e exclusivas, o Iguatemi São José do Rio Preto oferece um mix diversificado com marcas conceituadas do varejo nacional e internacional, entretenimento exclusivo e restaurantes renomados que o consolidaram como o principal polo gastronômico da região.

Para mais informações: