Igreja Família RB tem programação especial de inauguração de hoje até dia 4

Votuporanga ganha a partir de hoje, de forma oficial, uma nova igreja: a Família RB (Ribeiro de Besor), que terá como liderança espiritual o pastor Jehan Porto. O pastor, acompanhado do Pr José Francisco dos Santos, mais conhecido como seu Zé do Porecatu, esteve ontem na Cidade FM para convidar a população a participar da programação de inauguração, que vai até o próximo dia 4.

A nova igreja, segundo o pastor, tem como missão servir a Votuporanga e sua população, por meio de uma visão ministerial alicerçada no evangelho que é: amar, servir, treinar, equipar e enviar pessoas. “A Família RB é uma igreja que quer amar e cuidar das pessoas. Nossa missão é propagar o real significado do relacionamento com Deus, com próximo e consigo mesmo”, disse o pastor.

A iniciativa de fundar a igreja partiu de seu Zé. Por um plano divino, segundo ele, tudo se amoldou a ponto de ele decidir servir a Deus por meio de uma nova igreja, dando origem então à Família RB.

“Deus tinha um plano maior para a minha vida e nós decidimos montar e entregar a igreja para o povo de Votuporanga em forma de gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito à minha família e por mim. Isso é o mínimo que eu posso fazer perante a tudo o que Deus fez por mim”, contou o empresário.

A programação especial de inauguração contará com a presença de renomados nomes do mundo gospel, tanto na música quanto em pregação. Para o primeiro dia, hoje, estão confirmadas a participação do pastor Josymar Fonseca (da igreja Família da Fé de Campinas) e do cantor Eli Soares.

Já para amanhã estarão entre os convidados o pastor Mirko Levak (da igreja Comunidade da Fé, de Americana) e o cantor Thiago Lucas. No sábado (3) a pregação ficará por conta do pastor Jehan Porto que terá ao seu lado o grupo Discopraise (de Brasília) e para encerrar a programação, no domingo (4), o louvor ficará por conta do pastor David Quinlan e a pregação com o pastor Josué Gonçalves, que tem mais de 30 anos de doação ao evangelho. “Serão dias de muita bênção e de glória, onde o nosso foco é esse: que as pessoas sejam alimentadas pela palavra e salvas pelo poder do evangelho”, concluiu o pastor Jehan Porto.

Legenda: Seu Zé do Porecatu acompanhou o pastor Jehan Porto em entrevista à Cidade FM para falar sobre a Igreja Família RB

Foto/Reportagem: A Cidade