Vagas são para repórter cinematográfico, jornalista e publicitário; editais podem ser consultados no site www.unifev.edu.br/editais

A Unifev e a Rádio e TV Unifev estão com editais de contratação abertos para cargos na área de comunicação: repórter cinematográfico (1 vaga), com prazo para inscrições até o dia 5 de janeiro de 2023; jornalista (1 vaga) e publicitário (1 vaga), com prazo para o dia 9 de janeiro.

Para concorrer às vagas, é necessário preencher uma ficha de inscrição disponível no site da Instituição: www.unifev.edu.br/editais. No ato do cadastro, o candidato deverá anexar um arquivo em PDF com seu currículo.

Os processos seletivos serão realizados nas seguintes etapas: avaliação escrita, avaliação profissional e análise curricular, como caráter classificatório. Os resultados serão publicados no site da Unifev.

Os editais completos e mais informações podem ser acessados no link www.unifev.edu.br/editais ou pelo telefone (17) 3405-9990 (ramal 896).