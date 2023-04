Oportunidades são para alunos que cursam ou já concluíram o ensino médio; interessados devem se inscrever até o dia 14 de maio

A prova do processo seletivo será aplicada no dia 18 de junho, na cidade onde o candidato escolher estudar, e terá duração de três horas. A avaliação será composta por 30 questões de múltipla escolha que avaliarão os conhecimentos de Língua Portuguesa e Matemática, de acordo com conteúdos trabalhados do 6º ano ao 9º ano do ensino fundamental.