IFSP anuncia seis novos cursos de extensão gratuitos em parceria com o CTMO

Aulas terão início a partir do dia 30 de agosto e terminam até o fim deste ano; inscrições devem ser feitas diretamente no site

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo Câmpus de Votuporanga anuncia que estão abertas as inscrições para seis novos cursos de extensão gratuitos oferecidos pela modalidade de Formação Inicial Continuada (FIC) em parceria com a Prefeitura, por meio do CTMO – Centro de Treinamento de Mão de Obra “Altino Regiani”. O prazo das inscrições segue até o dia 26 de agosto.

Entre os cursos disponíveis estão: Arduino Integrado com Android (20 vagas); Ensino de Língua Portuguesa, como segunda Língua para Surdos (20 vagas); Geografia para o ENEM (40 vagas); Educação Ambiental e Sustentabilidade (30 vagas); Informática Básica (20 vagas); e Inglês para Conversação (12 vagas).

As aulas terão início a partir do dia 30 de agosto e terminam até o fim deste ano. Mais informações e as inscrições devem ser feitas diretamente no site http://fic.vtp.ifsp.edu.br/ Após a inscrição, os candidatos devem confirmar a vaga no IFSP, de segunda a sexta-feira das 8h às 20h. O Instituto fica na avenida Jerônimo Figueira da Costa, 3014, bairro Pozzobon.

O telefone de contato do IFSP para esclarecer dúvidas é o (17) 3426-6990 e o da Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura é o (17) 3406-1488 (ramal 29).

Arduino Integrado com Android

Inscrição: de 16 a 26/08/2022

Vagas / Carga Horária: 20 vagas / 40 horas

Período e horário do curso: De 31/08 a 14/12/2022, às quartas-feiras, das 13h30 às 15h30

Público-alvo / pré-requisitos: Profissionais e estudantes da área de Informática com conhecimentos básicos sobre programação de computador

O ensino de Língua Portuguesa como segunda língua para surdos

Inscrição: de 16 a 26/08/2022

Vagas / Carga Horária: 20 vagas / 40 horas

Período e horário do curso: De 30/08 a 13/12/2022, às terças-feiras, das 8h às 10h. E nos sábados de 24/09, 22/10 e 12/11 – das 8h às 10h

Público-alvo / pré-requisitos: Pessoas Surdas do Ensino Fundamental ou Ensino Médio, cursando ou já concluído

Geografia para o Enem – Módulo I

Inscrição: de 16 a 26/08/2022

Vagas / Carga Horária: 40 vagas / 32 horas

Período e horário do curso: De 29/08 a 11/11/2022, às segundas-feiras, das 19h às 22h

Público-alvo / pré-requisitos: Estudantes regularmente matriculados no 3º ano do ensino médio ou público em geral com o ensino médio completo

Educação Ambiental e Sustentabilidade: orientações e práticas para o dia a dia

Inscrição: de 16 a 26/08/2022

Vagas / Carga Horária: 30 vagas / 40 horas

Período e horário do curso: De 31/08 a 14/12/2022, às quartas-feiras, das 19h às 22h

Público-alvo / pré-requisitos: Servidores, professores, estudantes e membros da comunidade que tenham interesse no tema. Ensino fundamental completo

Informática Básica

Inscrição: de 16 a 26/08/2022

Vagas / Carga Horária: 20 vagas / 40 horas

Período e horário do curso: De 01/09 a 01/12/2022, às quintas-feiras, das 19h às 22h

Público-alvo / pré-requisitos: Pessoas da comunidade que tenham entre 16 e 60 anos de idade

Inglês para Conversação

Inscrição: de 16 a 26/08/2022

Vagas / Carga Horária: 12 vagas / 40 horas

Período e horário do curso: De 30/08 a 16/12/2022, às terças-feiras, das 13h30 às 15h30. E nos sábados de 03 e 10/12, das 9h30 às 12h

Público-alvo / pré-requisitos: Cidadãos locais com Ensino Fundamental II completo, nível pré-intermediário em inglês, interessados em aperfeiçoar suas habilidades orais de uso da língua