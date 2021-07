Vaga é destinada à área da Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental; inscrições seguem até o dia 27 de julho

O Colégio Unifev abriu Processo Seletivo para a contratação de psicólogo para atuar na Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental. Para assumir à vaga, é necessário possuir graduação em Psicologia, reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), e experiência de, no mínimo, seis meses, na área educacional.

Os interessados devem se inscrever até o dia 27 de julho, por meio do preenchimento da Ficha de Inscrição eletrônica disponível no site: www.unifev.edu.br/editais. No ato da inscrição, é necessário anexar um Curriculum Vitae.

O Processo Seletivo será realizado em três etapas: uma avaliação escrita, dia 30 de julho, abordando conhecimentos específicos da área; outra profissional, dia 12 de agosto, composta por uma apresentação do plano de trabalho para o cargo pretendido; e, por último, análise do currículo, como meio de caráter classificatório.

O edital completo e mais informações podem ser acessados no site: www.unifev.edu.br/editais.