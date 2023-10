Dois idosos ficaram gravemente feridos em uma colisão envolvendo dois veículos na rodovia Euclides da Cunha no perímetro urbano de Fernandópolis. O fato aconteceu na noite deste domingo, dia 1º de outubro.

De acordo com informações colhidas no local, um veiculo VW Voyage, com placas de Urânia, região de Jales, seguia no sentido Estrela d´Oeste/Fernandópolis, quando teria sido fechado por outro veiculo, vindo o motorista de 25 anos a perder o controle da direção e chocar contra o guard rall.

Logo atrás seguia no mesmo sentido um veículo Peugeot e acabou colidindo contra o Voyage que estava sabre a pista. Com o impacto, um idoso de 64 anos teve três costelas fraturadas que ocasionou na perfuração do pulmão.

No banco traseiro também estava uma idosa de 82 anos que também sofreu várias escoriações pelo corpo, além de uma forte pancada na cabeça e braço direito, com registro de suposta fratura em um dos ombros. Já o motorista de 60 anos e outra passageira de 53 anos, nada sofreram.

Todos foram socorridos por unidades de resgates e encaminhadas a UPA e Pronto Socorro da Santa Casa de Fernandópolis. RN