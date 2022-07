Acidente entre Américo Brasiliense e Santa Lúcia deixa duas vítimas fatais

Uma colisão frontal foi registrada na SP 257, que liga Américo Brasiliense / Santa Lucia. As causas do acidente não foram reveladas e dois óbitos foram registrados.

No local viaturas do Samu e do corpo de bombeiros prestaram socorro às vítimas.