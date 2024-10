Mulheres tentam entrar com drogas e celular em presídios

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Mulher introduziu celular, carregador e chip no corpo para levar a detento

Uma mulher foi flagrada em posse de uma porção de maconha quando tentava entrar na Penitenciária II de Mirandópolis em dia de visita, no sábado (19).

Ao passar pelo escâner corporal, a visitante apresentou imagem irregular na região pélvica. De forma espontânea, ela entregou um invólucro que pesou 151 gramas contendo substância esverdeada aparentando ser maconha.

Autoridades Policiais foram acionadas e a unidade instaurou procedimento interno para apurar os fatos.

Mulher de detento é detida com droga na Penitenciária II de Lavínia

A esposa de um detento alojado na Penitenciária II de Lavínia foi detida em posse de uma porção de entorpecente quando tentava entrar na unidade em dia de visita, no sábado (19).

Durante procedimento de revista mecânica pelo escâner corporal, foi constatado que ela levava um objeto oculto em seu corpo. Ela entregou voluntariamente seis invólucros contendo substância análoga à maconha.

A partir da descoberta, a visitante foi conduzida à Delegacia de Polícia de plantão para lavratura do flagrante. A unidade instaurou procedimento interno para averiguar os fatos.

Visitante de detento é flagrada com microcelular no CPP de Valparaíso

No sábado (19), a visitante de um detento alojado no Centro de Progressão Penitenciária (CPP) de Valparaíso foi flagrada tentando entrar na unidade com um microcelular escondido em seu corpo.

Ela estava sendo revistada através do escâner corporal quando foi detectado na imagem um objeto metálico introduzido no interior de seu corpo. A mulher retirou de forma voluntária um invólucro que cotinha um micro celular, um carregador e um chip para telefonia celular.

A Polícia Militar foi acionada para acompanhar a visitante ao Plantão Policial para elaboração do Boletim de Ocorrência. A unidade instaurou procedimento interno para apurar a possível participação do detento nos fatos.