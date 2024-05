Idoso morre em hospital de Rio Preto após ser atropelado

Um trágico incidente abalou a cidade de São José do Rio Preto (SP) nesta semana, quando um idoso de 76 anos foi vítima de um atropelamento na última segunda-feira (6) e veio a falecer na tarde de terça-feira (7) devido a complicações decorrentes do acidente.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, a vítima, cuja identidade não foi divulgada, foi atingida por um veículo na segunda-feira, resultando em uma fratura na perna direita. Diante da gravidade dos ferimentos, o idoso foi prontamente encaminhado para um hospital particular da região, onde recebeu os cuidados médicos necessários.

No entanto, lamentavelmente, seu estado de saúde se deteriorou rapidamente e, no dia seguinte ao acidente, ele não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. As autoridades registraram o caso como homicídio culposo na direção de veículo, levando a uma investigação sobre as circunstâncias do ocorrido.

O trágico desfecho deste incidente serve como um alerta para a importância da segurança viária e da responsabilidade ao volante, ressaltando a necessidade de medidas que visem prevenir tais tragédias e proteger os mais vulneráveis nas vias públicas.