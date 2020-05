De acordo com relato da mulher à polícia, o suspeito é um amigo do irmão da menina, de 15 anos de idade.

A Polícia Civil de Penápolis/SP está investigando a denúncia de um estupro a uma menina de 10 anos. A mãe procurou a delegacia, na noite de quarta-feira (20), depois de a filha relatar o abuso. sexual dentro de casa.

De acordo com a polícia, a mãe informou que precisou sair e deixou a menina com o irmão de 11 anos. Na casa também estava um amigo do menino, de 15 anos de idade.