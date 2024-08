Idoso morre em canavial de Santa Rita d’Oeste durante encontro amoroso

Um incidente ocorreu na tarde deste sábado, 3 de agosto, em um canavial na região de Santa Fé do Sul em Santa Rita d’Oeste. Um idoso de 75 anos faleceu após passar mal enquanto mantinha uma relação sexual com sua amante.

De acordo com o relato da amante à polícia, o homem já havia se queixado de dores de cabeça enquanto dirigia para o local. Durante o encontro, ele começou a passar mal e se deitou, momento em que a mulher percebeu a gravidade da situação. Preocupada, ela ligou imediatamente para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) de Santa Fé do Sul.

Infelizmente, ao chegar ao local, a equipe constatou que o idoso já estava em óbito. A amante permaneceu ao lado do corpo até a chegada da polícia, colaborando com as investigações e prestando depoimento às autoridades.

A esposa do falecido também compareceu ao local para liberar o corpo do marido, visivelmente abalada com a situação. A perícia técnica foi acionada para realizar uma investigação detalhada no local e esclarecer as circunstâncias do ocorrido.

A identidade do idoso e de sua amante não foi divulgada pelas autoridades.

Região Noroeste