Carroceria tomba e deixa trânsito lento entre a Washington Luís e a BR-153

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, motorista não se feriu

O tombamento da carroceria de um caminhão deixou o trânsito da rodovia Washington Luís lento, na tarde desta quinta-feira (17), em Rio Preto.

O incidente aconteceu na alça de acesso com a BR-153. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a área está totalmente fechada. A PRF informou ainda que não há impacto no trânsito na rodovia Transbrasiliana, e que os motoristas que seguem pela BR-153 sentido Rio Preto x Bady Bassitt, devem fazer o retorno pelo viaduto da avenida Potirendaba.

O motorista do caminhão não se feriu.

