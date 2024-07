Idoso escapa de ataque de pitbulls e é agredido na frente de comércio

Um pintor de paredes, de 66 anos, escapou de ser mordido por dois cães da raça pitbull, mas acabou sendo agredido por um desconhecido na frente de um comércio, na avenida Tarraf, no Jardim Primavera, em Rio Preto.

Ele procurou a Central de Flagrantes, na tarde desta terça-feira, 2, para registrar queixa de lesão corporal e omissão de cautela na condução/guarda de animais. O caso será investigado pelo 3º DP da cidade.

Segundo o idoso, ele caminhava na via, por volta das 9h20 do mesmo dia, quando passou na frente de uma revendedora de caminhões. Como o portão estava aberto, os cachorros saíram e foram em direção ao denunciante, que se esquivou para se livrar do ataque.

Um homem que estava na loja chamou a atenção dos animais, que respeitaram e deixaram de atacar o pintor, que viu ainda dois filhotes no local, sendo um da mesma raça dos adultos.

Ao reclamar que era errado deixar cães tão perigosos, com portão aberto e sem focinheira, o desconhecido deu três empurrões na vitima, que quase caiu.

Na opinião do declarante, a violência só não foi maior porque não reagiu e saiu andando. O idoso chamou a PM, que fez um boletim de ocorrência e o orientou a procurar a delegacia.