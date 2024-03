Crime ocorreu no sábado (23), em Uchoa (SP). Vítima foi socorrida com ferimentos no pescoço e na cabeça, e levada até o Hospital de Base, em Rio Preto (SP), onde ficou internada. Ninguém foi preso

Ele foi socorrido com ferimentos no pescoço e na cabeça e levado até o Hospital de Base (HB) de São José do Rio Preto (SP), onde passou por cirurgia e ficou internado. O estado de saúde dele não foi informado.

Ainda conforme o BO, a vítima disse à polícia que marcou o encontro pela internet com um homem de Mirassol (SP). O suspeito foi até a casa do idoso e, junto com outro homem e uma mulher, o agrediu. Depois, o três fugiram.