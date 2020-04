Idoso de 72 anos que pegou Covid-19 deixa hospital em Catanduva

O aposentado Osvaldo Patrício Silva recebeu alta hospitalar após passar 32 dias internado: “Me sinto o homem mais feliz do mundo”, disse.

O aposentado Osvaldo Patrício Silva, de 72 anos, morador de Catanduva/SP, que contraiu coronavírus, recebeu alta hospitalar nesta quinta-feira (23). Ele continuará o processo de recuperação em casa. Para isso, o filho dele passou passou por treinamento intensivo para os cuidados com o pai. O espaço foi adequado e familiares receberam todas as recomendações necessárias.

Segundo o Hospital Unimed São Domingos, seu Osvaldo deu entrada na unidade no dia 22 de março, com sintomas gripais e muita falta de ar. Após alguns dias internado na Unidade de Terapia Intensiva, houve a confirmação do diagnóstico para Covid-19.

Ele foi o primeiro paciente atendido com o vírus no Hospital São Domingos e era o último que ainda estava internado. Além dele, outras duas pacientes tiveram alta e já são consideradas curadas da Covid-19, sendo que uma delas é a prefeita de Pindorama/SP, Maria Inês Bertino Miyada.

Emocionado, Silva falou sobre a alegria de voltar para casa. “Me sinto o homem mais feliz do mundo. Ansioso para ir para casa, ver a família. Existem pessoas que eu amo muito me esperando. Quero chegar e abraçar a todos”, disse em depoimento à equipe de comunicação do hospital. “Precisei passar pela doença para ter certeza de que existe e de que está aí, matando muita gente. Me fazer acreditar e viver tudo isso é um aprendizado. Agradeço imensamente o trabalho de todos os profissionais aqui do hospital, que lutam pelas nossas vidas sem nos conhecer”, ressaltou o paciente.

O filho de seu Osvaldo, Luciano Marcos da Silva, que também contraiu a Covid-19, relembrou os momentos destes 32 dias de internação. “Vivemos situações de muita apreensão, sem poder vê-lo ou conversar com ele. Nossa confiança estava inteiramente depositada nos médicos e profissionais que cuidavam dele. É muito gratificante saber que ele foi muito bem cuidado”, disse.

